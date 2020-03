Juventus, il report dell’allenamento: è tornato anche Ronaldo

TORINO- Giornata di classico allenamento al JTC per la Juventus, visto il rinvio del match di Coppa Italia con il Milan inizialmente previsto per questa sera. Alla Continassa si è rivisto anche Ronaldo, tornato regolarmente a disposizione dopo aver fatto visita alla madre ricoverata in ospedale: “Doveva essere la rifinitura del giorno gara, è stata invece una intensa sessione sul terreno della Continassa. I bianconeri hanno continuato a mantenere alta la concentrazione, in attesa di conoscere il calendario che li attende: dopo una fase di riscaldamento, oggi il gruppo ha lavorato in campo con il pallone, disputando anche una partitella a campo aperto. Da segnalare che Cristiano Ronaldo ha preso regolarmente parte all’allenamento odierno. Domani si riparte: appuntamento per la squadra nella tarda mattinata”.

