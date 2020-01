Juventus, il giovane Barrenechea a un passo

TORINO- Nonostante non sia costellato da nomi altisonanti, il mercato della Juventus è tutt’altro che fermo. I bianconeri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbero messo a segno un nuovo colpo nelle ultime ore per rinforzare la propria Under19. Si tratta dell’argentino Enzo Barrenechea, giovane trequartista cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys e sbarcato la scorsa estate a Sion con la regia della Juve. Il ragazzo, che arriverà a Torino nei prossimi giorni, sarà monitorato con attenzione anche da Sarri.