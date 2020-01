Juventus, i convocati di Sarri: fuori Can, Pjaca e De Sciglio

TORINO- Maurizio Sarri ha da poco diramato la lista dei convocati della sua Juventus per il match contro il Napoli, che andrà in scena domani sera al San Paolo. Esclusione per Pjaca (che sta trattando il passaggio al Cagliari) e per Mattia De Sciglio (ancora alle prese con un infortunio). A sorpresa, ai due, si è aggiunto anche Emre Can. Nessuna voce di mercato, però, intorno al tedesco, ko per una semplice influenza: 1. Szczesny, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 7. Ronaldo, 8. Ramsey, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 21. Higuain, 24. Rugani, 25. Rabiot, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 41. Coccolo, 77. Buffon.