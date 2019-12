Juventus, gli auguri di compleanno a Charles e Bettega

TORINO- La Juventus, tramite i post sui propri canali ufficiali, non dimentica mai di fare gli auguri di compleanno a chi, nel corso degli anni, ha scritto pagine importanti della storia bianconera. Quest’oggi, 27 dicembre, sono ben due gli ex calciatori juventini di cui ricorre la data di nascita: John Charles e Roberto Bettega. Il primo, componente del “trio delle meraviglie” con Omar Sivori e Giampiero Boniperti, fu fondamentale per i successi dei primi anni 60, prima di tornare in Inghilterra dopo 105 gol. Discorso leggermente diverso per Bettega, simbolo prima in campo negli anni ’70 e poi dirigente nei decenni successivi: