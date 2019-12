TORINO- Ultimo giorno di allenamento di questo 2019 per la Juventus, che ha svolto la consueta seduta al JTC nella mattinata. Bianconeri al lavoro per preparare la sfida con il Cagliari del 6 gennaio, prima sfida dopo la pausa per le vacanze natalizie. Giornata di riposo, invece, sarà quella di domani, concessa per passare in famiglia il Capodanno. Ripresa prevista per giovedì pomeriggio, quando si tornerà davvero a fare sul serio.