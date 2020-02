TORINO- La Juventus, dopo il successo di ieri sulla Fiorentina per 3-0, non si è allenata nella giornata di oggi alla Continassa come suo solito. I bianconeri, per volere di mister Sarri, hanno infatti goduto di un giorno di riposo, visti gli i tanti impegni ravvicinati che attendono la squadra in queste settimane. I giocatori si ritroveranno regolarmente domani al JTC per preparare al meglio la sfida al Verona di sabato sera.