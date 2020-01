Juventus, giornata di riposo dopo il ko di Napoli

TORINO- Causa nebbia, la Juventus ha tardato il suo rientro a Torino, avvenuto solo oggi in mattinata. Anche per questo, quindi, ai bianconeri è stato concesso un giorno di riposo dopo il ko di ieri al San Paolo. Allenamenti che, come comunicato dal club, riprenderanno regolarmente domani: “Una fitta nebbia all’aeroporto di Capodichino ha impedito alla Juventus di rientrare in nottata a Torino, dopo la partita di ieri sera al San Paolo. La squadra, pertanto, ha trascorso la notte a Napoli, ed è ripartita nella tarda mattinata. Atterrati a Torino, i bianconeri oggi non si alleneranno: il ritorno in campo per gli allenamenti è in programma domani pomeriggio”.