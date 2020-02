Juventus-Fiorentina, le pagelle di Di Livio: Ronaldo non si ferma più, Higuain non punge mai

TORINO- Dopo il ko di Napoli, la Juventus si riscatta e batte per 2-0 la Fiorentina, allungando momentaneamente a +6 in classifica sull’Inter. Ai bianconeri bastano i rigori di Cristiano Ronaldo sul finire del primo tempo e sul finire del secondo, che permettono tra l’altro al portoghese di toccare quota nove gare consecutive in gol. Queste le pagelle di Cr7 e compagni:

SZCZESNY 7: salva la porta in più di un’occasione, dimostrando di aver superato la non brillante gara di Napoli. In generale dà sempre sicurezza alla propia difesa.

CUADRADO 6: bene in fase difensiva, corre pochi rischi. Davanti, però, è meno frizzante del solito.

DE LIGT 7.5: altra ottima prova per l’olandese, che si sta calando negli schemi bianconeri a poco a poco prendendo in mano la difesa. Mette la museruola a Chiesa e mette a segno il terzo gol del match.

BONUCCI 6: anche lui, come De Ligt, non brilla particolarmente, ma tanto basta per tenere la porta blindata.

ALEX SANDRO 6: anche lui spinge poco, ma quando lo fa la difesa viola va in affanno. Si sente la mancanza dei suoi cross. In difesa è praticamente perfetto.

BENTANCUR 6.5: con Pjanic non in giornata è lui a toccare più palloni di tutti. Grande azione in solitaria che porta al secondo rigore realizzato da Ronaldo.

PJANIC 5: da lui ci si aspetta sempre di più. Prova poco la giocata, perde molti palloni e a tratti è troppo nervoso. Forse una gara di riposo gli avrebbe fatto bene.

RABIOT 5.5: passo indietro dopo le buone prove dell’ultimo mese. Mette fisicità, ma ha poche idee.

COSTA 6.5: il più propositivo del trio offensivo, dà sempre la sensazione di poter creare un pericolo da un momento all’altro. (DALL’82’ BERNARDESCHI s.v.).

HIGUAIN 5: prova a svolgere il solito lavoro oscuro in favore di Ronaldo, ma è ben marcato dalla difesa viola. Meno propositivo del solito, non è in un buon momento. (DAL 66′ DYBALA 6: più in palla del connazionale, dà una mano anche quando ad attaccare sono gli ospiti).

RONALDO 7: gli arrivano pochi palloni, ma quando li tocca è sempre un pericolo. È ancora decisivo in zona gol, realizzando due rigori che gli permettono di arrivare a quota nove gare consecutive in gol, agganciando Trezeguet.