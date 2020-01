Juventus-Fiorentina: i bianconeri celebrano la rimonta nel segno di Del Piero

TORINO – Domenica alle 12:30 la Juventus affronterà la Fiorentina tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri si sono proiettati alla partita, e tramite il loro sito internet hanno celebrato la rimonta del 1994, conclusa dal gol capolavoro di Del Piero: “ Se dici Juve-Fiorentina, si apre un album di ricordi, fatto di partite straordinarie, grandi gol e campioni che hanno scritto la storia.

Se dici, però, Juve-Fiorentina, e circoscrivi la ricerca agli anni ’90, allora il panorama cambia.

Juve-Fiorentina, anni ’90, è il 3-2 del 4 dicembre 1994. E’ la prima Juve di Marcello Lippi, quella che di lì a qualche mese vincerà il suo primo campionato, dopo tanti anni.

Una Juve che, partita dopo partita, si scopre sempre più forte, fino al successo finale. E un tassello fondamentale di quel cammino viene percorso proprio il 4 dicembre 1994. La partita è tosta, la Fiorentina è forte, e in poco più di dieci minuti, fra il 24′ e il 35′ del primo tempo, piazza un 1-2 (Baiano e Carbone), che potrebbe mettere in ginocchio chiunque.

Chiunque, ma non la Juve.

I bianconeri la riprendono, in 3 minuti. Vialli, la riprende. Prima di testa (73′) e poi di piede, mentre la traversa trema ancora per la conclusione di Ravanelli di pochi istanti prima.

Ma non è finita: il gesto di Luca, dopo l’esultanza, è di quelli che convincono che non è finita. «Andiamo a vincerla», sembra dire ai suoi, alle migliaia di spettatori allo stadio, e ai milioni in giro per il mondo.

Nessuno sa che mancano pochi minuti, nove per la precisione, per qualcosa che è più di un gol.

E’ una rivelazione.“ (Juventus.com)