Juventus-Fiorentina, da domani inizia la vendita riservata ai Member

TORINO- La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che da domani inizierà la vendita dei biglietti riservata ai Member per la gara con la Fiorentina, in programma il 2 febbraio alle 12.30. Questo il comunicato del club: “Sarà Lunch Game, domenica 2 febbraio alle 12.30; la Juve ospiterà all’Allianz Stadium la Fiorentina. Da domani, 21 gennaio, scattano le fasi di vendita per il match, che seguiranno questo calendario:

Dalle 10:00 alle 23:59 martedì 21 gennaio solo J1897 Member

Dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 22 gennaio estesa anche ai Black&White Member

A seguire, vendita libera”.