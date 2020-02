Juventus-Fiorentina 3-0: doppio Ronaldo e De Ligt, primo posto blindato

TORINO- Archiviato il deludente ko di Napoli la Juventus si riscatta subito e allo Stadium affonda per 3-0 la Fiorentina. Decisiva la doppietta su rigore di Ronaldo, che arriva a quota nove gare consecutive in gol, mettendo ancora in mostra una gran forma fisica, e il colpo di testa di De Ligt al 90′:

PRIMO TEMPO- Prime fasi di gioco di studio tra le due squadre, con la Juve che tiene molto palla ma senza trovare gli spazi giusti per affondare, con la Fiorentina che difende con ordine. I primi pericoli li creano proprio i viola intorno al 20′, ma Szczesny è bravissimo prima sul tacco di Chiesa e poi sulla botta dalla distanza di Lirola. Il primo squillo dei padroni di casa arriva con un tiro da lontano di Bentancur, ma la gara si sblocca solamente al 40′. Sul tiro di Pjanic Pezzella devia il pallone con la mano. L’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore, che Ronaldo trasforma nonostante l’intuizione di Dragowski.

SECONDO TEMPO- Anche nella seconda frazione la Juve parte sorniona, gestendo molto il pallone e chiudendo i contropiedi dei toscani. Al 63′ occasionissima per il pareggio, ma il tiro di Benassi dal limite dell’area fa la barba al palo con Szczesny immobile. Un minuto dopo, sul ribaltamento di fronte, Higuain mette il piede su un cross basso di Costa, ma Dragowski ha un grande riflesso e nega la gioia del gol all’argentino. L’estremo difensore polacco, però, non può nulla al 77′, quando Ronaldo trasfroma un nuovo rigore concesso dopo atterramento in area di Bentancur da parte di Ceccherini. Al 90′ arriva anche il tris dei padroni di casa, con De Ligt che su colpo di testa da angolo trova la seconda gioia del suo campionato. Ma attenzione perché, sempre in queste ore, stanno circolando anche alcune clamorose indiscrezioni di mercato: Paratici non molla due grossi obiettivi, doppio colpo rinviato a giungo! >>>VAI ALLA NOTIZIA