Juventus: “Dybala non ha il Coronavirus”

TORINO – Nella serata di ieri dal Venezuela il quotidiano El Nacional aveva parlato di Dybala e di come il giocatore avesse contratto il Coronavirus.

La Juventus ha affidato la smentita all’Ansa: “ Paulo Dybala non è positivo al coronavirus. Lo precisa la Juventus, smentendo “categoricamente” indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore. Dopo la positività di Daniele Rugani, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, l’attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra.”