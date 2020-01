Juventus, difficilmente ci saranno movimenti in difesa

TORINO- L’infortunio di Merih Demiral contro la Roma, in cui ha riportato la lesione del crociato, complica i piani della Juventus. Il centrale turco, ormai diventato punto fermo dell’undici titolare di Maurizio Sarri, sarà probabilmente ai box fino a fine stagione. Secondo Sky Sport, però, il club bianconero non avrebbe intenzione di tornare sul mercato per rimpiazzare l’ex Sassuolo. La presenza in rosa di Daniele Rugani, unita al ritorno a breve di capitan Giorgio Chiellini, è infatti ritenuta sufficiente per concludere l’annata.