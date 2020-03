Juventus, dal 25 marzo si può tornare al lavoro

TORINO- La Juventus, dopo la positività di Daniele Rugani al Coronavirus, è stata messa in quarantena per volontà della società. Chi a casa propria, chi al JHotel, i giocatori bianconeri non stanno più prendendo parte agli allenamenti al JTC, lavorando ognuno per contro proprio. Una situazione che, come riferito dal Corriere dello Sport, dovrebbe durare fino al 25 marzo, data per cui, al momento, è fissata la ripresa dei lavori agli ordini di mister Sarri.

