Juventus, da oggi in vendita per i member i biglietti per il Cagliari

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani affronterà la Sampdoria nell’ultimo impegno del 2019 prima della supercoppa italiana. Bianconeri che, per quest’anno, hanno chiuso la loro avventura allo Stadium con il successo sull’Udinese, in attesa di tornare tra le mura amiche il giorno dell’Epifania. Ospite di quell’occasione sarà la rivelazione Cagliari, per cui i biglietti per i member sono disponibili da oggi. Come comunicato dal club campione d’Italia sul proprio sito ufficiale, si inizierà con la vendita per i J1897 Member, per passare da domani ai Black&White Member: “Il 6 gennaio, tutti all’Allianz Stadium! Per un’Epifania speciale, tutta in bianconero, l’idea giusta è regalare, o regalarsi, un biglietto per Juve-Cagliari, in programma alle 15! Il 17 dicembre parte la vendita riservata Juventus Member, fase in cui sono previste tariffe speciali! Ecco il calendario:

Dalle 10:00 alle 23:59 di martedì 17 dicembre solo J1897 Member

Dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 18 dicembre estesa anche ai Black&White Member