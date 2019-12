Juventus, contro la Lazio caccia al quinto successo in supercoppa in questo decennio

TORINO- Juventus partita alla volta di Riad, dove nella serata di domenica affronterà la Lazio nella finale di supercoppa italiana. Bianconeri a caccia del quinto successo in questa competizione nell’ultimo decennio, come ricordato dal sito ufficiale dello stesso club. Primo trionfo nell’estate del 2012, quanto la squadra allenata da Conte battè per 4-2 il Napoli a Pechino, bissando poi il successo nel 2013 all’Olimpico contro la Lazio (4-0 senza storie). Dopo un anno di pausa, la Vecchia Signora, questa volta allenata da Allegri, torna ad alzare al cielo il trofeo, battendo nuovamente i biancocelesti per 2-0 a Shanghai. Infine, il trionfo firmato Cristiano Ronaldo della passata stagione, quando a Gedda fu il Milan a dover cedere il passo (e il trofeo).