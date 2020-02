Juventus, contro il Milan in cerca della “quinta sinfonia” consecutiva in semifinale

TORINO- Tra la Juventus e la finale di Coppa Italia c’è di mezzo il Milan, ultimo ostacolo prima dell’eventuale ultimo turno. Il club bianconero, che stasera è atteso dalla trasferta di San Siro per l’andata, va in cerca della “quinta sinfonia” consecutiva in questa fase del torneo. Nelle ultime quattro occasioi, infatti, la Vecchia Signora ha passato il turno, risultando poi vincicitrice della coppa (dal 2015 al 2018). Un record che Ronaldo e compagni vorranno migliorare ulteriormente.

