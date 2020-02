TORINO – Come ha annunciato l’account ufficiale Twitter della Juventus, nei prossimi turni di campionato tutte le categorie bianconere, dalle giovanili alla prima squadra, scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Benito Sarti: “Oggi la Primavera bianconera è in campo con il lutto al braccio in memoria di Benito Sarti. Lo stesso faranno anche, nel fine settimana, Prima Squadra femminile e maschile e Under 23”.