Juventus-Cagliari: Sarri in campo con il tridente

TORINO – Lunedì la Juventus scenderà in campo contro il Cagliari per la ripresa del campionato di Serie A.

Una partita non scontata per i bianconeri, con la squadra isolana che sta facendo molto bene: Maurizio Sarri potrebbe riproporre anche per questo il Tridente già a partire dall’inizio della partita, con Higuain, Cristiano Ronaldo e Dybala pronti a ripartire da dove avevano lasciato.