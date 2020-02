Juventus-Brescia, Tonali rischia di saltare il match

TORINO – Sandro Tonali è probabilmente il giocatore più importante del Brescia, sia in campo che in chiave mercato. Il prodigio italiano classe 2000 ha già mostrato una personalità incredibile e una tecnica invidiabile, che ha avuto modo di esprimere al meglio nonostante sia al primo anno di Serie A. Su di lui ci sono già tutte le big italiane, Juventus compresa, che però potrebbero non riuscire a vederlo in azione allo Stadium. Tonali infatti è alle prese con un problema muscolare, che potrebbe costringerlo a restare in tribuna domenica.

