Juventus-Brescia, Tonali l’osservato speciale

TORINO- Attesa dalla semifinale di andata di coppa Italia contro il Milan domani sera, la Juventus dovrà poi preparare la sfida al Brescia, in programma domenica alle ore 15. Partita delicata dopo lo scivolone di Verona, perchè i bianconeri avranno bisogno della vittoria per non perdere contatto con la vetta della classifica. Osservato speciale della partita sarà sicuramente Sanro Tonali, gioiello classe 2000 in forza al club lombardo, che interessa ai campioni d’Italia da ormai diverse stagioni. Il suo cartellino ha una valutazione di 50 milioni di euro.

