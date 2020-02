Juventus-Brescia, le pagelle di Angelo Di Livio: magia di Dybala, Matuidi a sorpresa!

Juventus-Brescia, ecco le pagelle di Angelo Di Livio

SZCZESNY 6 – Praticamente mai impegnato in maniera seria, partita vissuta più che altro da spettatore non pagante.

DANILO 6 – Si concede poche incursioni sulla fascia destra, coprendo le avanzate di Cuadrado.

RUGANI 6 – La partita non gli porta grossi pericoli su cui chiudere. Il numero 24 gioca una partita ordinata, anche se piuttosto timida.

BONUCCI 6 – Occupa un ruolo meno importante del solito in fase di impostazione. Comanda la difesa e lascia pochissimi spazi per Balotelli e compagni. (Dal 78′ CHIELLINI 6 – Ultimo scampolo di partita che fa esplodere lo Stadium e fa ben sperare per la seconda parte di questa stagione. La Juventus ha bisogno del suo capitano, e oggi finalmente ha potuto riabbracciarlo.)

ALEX SANDRO 5,5 – Disordinato in uscita e troppo labile in copertura. I maggiori pericoli creati dal Brescia arrivano sempre dalla sua fascia di competenza.

RAMSEY 6 – È lui a guadagnare il rosso di Aye e la punizione che regala il vantaggio ai bianconeri, ma appare quasi sempre un tempo di gioco in ritardo rispetto ai compagni. (Dal 65′ PJANIC S.V. – Costretto ad abbandonare il campo per infortunio dopo nemmeno 10′ dal subentro. Al suo posto Matuidi.)

MATUIDI 6,5 – Il francese entra a freddo al posto dell’infortunato Pjanic e subito regala una perla che non ci si aspetterebbe di vedere da un incontrista. Il tacco vincente che regala il gol a Cuadrado e il 2-0 ai bianconeri si rivela decisivo.

BENTANCUR 6 – Sarri gli affida le chiavi del centrocampo, e Rodrigo si arrangia come può. Non manca un errore molto simile a quello di Verona, che fortunatamente stavolta non porta a disastri. Ma arrivano anche le verticalizzazioni, le stesse di cui Pjanic è stato avaro nelle ultime uscite.

RABIOT 5,5 – Probabilmente non in perfetta condizione dal punto di vista fisico. Soffre parecchio sulle incursioni degli esterni del Brescia.

CUADRADO 7 – È un Cuadrado in versione vintage, che scatta, salta l’uomo e crea occasioni. Alla fine trova anche il gol, fondamentale per chiudere il conto e dare sicurezza alla Juve.

DYBALA 7 – È uno dei pochi che riesce ad accendere la luce nel primo tempo. Regala ai bianconeri il vantaggio con una prodezza su calcio di punizione.

HIGUAIN 6,5 – L'atteggiamento è quello giusto. In campo si vede un 'Pipa' più grintoso rispetto alle ultime uscite. Rimedia un giallo e prova a dare al Brescia il colpo del K.O. Troverebbe anche il gol del 3-0, ma la rete di testa arriva in posizione di fuorigioco.

