Juventus-Brescia, l’affetto dei tifosi: Stadium quasi esaurito

TORINO- Dopo la debacle di Verona, la Juventus aveva bisogno di una sterzata per ripartire. Anche a dispetto di una prestazione non brillantissima, i bianconeri hanno battuto il Brescia per 2-0, portandosi momentaneamente al primo posto in classifica. Decisiva, sicuramente, la spinta arrivata da parte dei tifosi, che hanno affollato in massa lo Stadium. Ben 40.481 i presenti ad assistere alla gara, che ha registrato quasi il tutto esaurito.

