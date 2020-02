Juventus-Brescia, la moviola: gara ben diretta da Chiffi

TORINO- Pochi episodi dubbi in Juventus-Brescia, gara che ha visto i bianconeri prevalere per 2-0. L’arbitro Chiffi gestisce bene l’uso dei cartellini, non facendosi mai scappare la partita dalle proprie mani. Al 19′ giusto il giallo all’indirizzo di Bonucci, che stende Ayè al limite dell’area. Il numero 19 era diffidato e salterà la prossima gara contro la Spal. Al 23′ manca la sanzione per Cuadrado per un intervento rude su Bisoli. Giusta, invece, al 32′, la prima ammonizione per Ayè, nettamente in ritardo su Ramsey a palla lontana, così come è inevitabile la seconda sanzione pochi minuti dopo, che porta il centravanti all’espulsione per un altro intervento del gallese. Inutili le proteste bresciane, il secondo giallo è indiscutibile. Al 42′ nella lista dei cattivi finisce anche Higuain, per un altro fallo a palla lontana. Anche qui Chiffi non sbaglia. Nel secondo tempo gara ancora meno cattiva e pochi epsiodi da segnalare. Eccessiva l’ammonizione per Bentancur per un fallo a 70 metri dalla porta, mentre è corretta la scelta di annullare il gol del 30 di Higuain al’80’. Il numero 21, al momento di impattare il cross di Dybala, è infatti in fuorigioco. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche una clamorosa novità di mercato in casa bianconera, Alfredo Pedullà conferma tutto: i tifosi bianconeri possono sognare! >>>VAI ALLA NOTIZIA

