Juventus-Brescia, domani alle 13:50 la conferenza di Sarri

TORINO – Dopo una controversa andata delle semifinali di Coppa Italia, la Juventus si prepara a tornare in campo per i tre punti in campionato. I bianconeri, che domenica alle 15 affronteranno il Brescia, cercheranno di mantenersi in vetta alla classifica, sperando anche in qualche buona notizia in arrivo dall’Olimpico. Domani alle 13:50 Maurizio Sarri presenterà la sfida e risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<