TORINO- La Juventus, anche stavolta, non è mancata nel fare gli auguri a un calciatore che, anche se solo marginalmente, ha scritto una pagina della sua storia. Si tratta del croato Alen Boksic, in bianconero nella sola stagione 1996/97, in cui riuscì comunque a sollevare al cielo il campionato e Coppa Intercontinentale. L’ex attaccante arriva oggi alla cifra tonda, visto che compie 50 anni, e il club ha voluto omaggiarlo così sui propri profili ufficiali social: