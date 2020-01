Juventus, bianconeri secondi in Europa per expected points

TORINO- Nonostante la sconfitta rimediata ieri sera contro il Napoli, la Juventus non vede intaccata il proprio record di punti. Come riportato dal CIES, osservatorio del calcio, i bianconeri sono secondi in Europa per expected points a quota 2,55 di media, contro gli 1,91 previsti. Davanti ai campioni d’Italia ci sono i campioni d’Europa del Liverpool, che stanno proseguendo la loro marcia verso la conquista della Premier League. I Reds hanno un ep di 2,91 punti, a fronte dei 2,25 previsti.