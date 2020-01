Juventus, Bernardeschi la carta giusta per Pellegrini

TORINO- La partita di ieri tra Roma e Juventus, oltre ad uno scontro importante al vertice, è stata anche l’occasione per i due club di avviare alcuni discorsi di mercato. Tra i nomi in ballo c’è sicuramente quello di Lorenzo Pellegrini, tra le stelle della squadra di mister Fonseca in questa prima metà di stagione. Il ragazzo piace e anche tanto a mister Sarri, che potrebbe averlo ai suoi ordini dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, infatti, il club bianconero avrebbe trovato la carta giusta per sbloccare l’affare: Federico Bernardeschi. Il numero 33, che non sta disputando una buona stagione, piace al club capitolino, che potrebbe dare così il via libera alla partenza dell’ex Sassuolo.