Juventus, altra perdita in borsa: titolo al -5%

TORINO- Giornate difficili per il titolo Juventus in borsa. Il momento difficile passato dalla squadra sul campo, oltre all’emergenza Coronavirus, hanno contribuito al calo del titolo, arrivato a toccare il -5%. Un risultato raggiunto già negli scorsi giorni, con il valore delle azioni di Juventus che è andato sotto il cambio di un euro per azione. Una situazione che, però, non ha colpito solo il club bianconero ma anche molti altri titoli.

