Juventus, allenamento della vigilia allo Stadium

TORINO- Vigilia di Juve-Inter, attesissima partita scudetto che si recupererà dopo il rinvio della scorsa settimana. I bianconeri, come di consueto, si allenano nel pomeriggio per l’ultima seduta prima della gara, ma stavolta con una novità importante. Come riportato sul proprio sito ufficiale, infatti, i campioni d’Italia lavoreranno eccezionalmente allo Stadium, così da abituarsi alle porte chiuse obbligate dall’emergenza Coronavirus. Scelta dettata da mister Sarri.

