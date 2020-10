TORINO – Stanno per scendere in campo Juventus e Verona, in quella che sarà la quinta giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre, con una grossa sorpresa nelle file della Vecchia Signora.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinić