TORINO – La trattativa Suarez non sembra decollare e proprio per questo la Juventus si sta guardando intorno per eventuali alternative all’altezza. Oltre ai nomi caldi di Dzeko e Milik, in queste ore sembra essere ritornato di moda anche il nome dell’attaccante francese Olivier Giroud. Ovviamente al momento si tratta solamente di ipotesi, ma non possiamo ne confermare, tantomeno escludere, alcuna pista.