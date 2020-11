TORINO- I gol messi a segno da Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del Ferencvaros, portando così la Juventus agli ottavi di finale di Champions League. Come riportato da OptaPaolo, per il club bianconero è il settimo anno consecutivo in cui viene raggiunto questo traguardo, a meno uno dal record di una squadra italiana detenuto dall’Inter (8 volte dal 2004 al 2012).