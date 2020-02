Juve, serve la Coppa?

TORINO – Sebbene ci siano ancora molti elementi che appaiono indecifrabili, in questo primo semestre la nuova Juve di Sarri ha mostrato delle evidenti differenze tra campionato e coppe. È chiaro che il campione in coppa è più ridotto, ma a parte due reti sciagurate, incassate al Wanda Metropolitano, la Juventus in infrasettimanale non ha praticamente mai deluso. Stasera torna la Coppa Italia, competizione in cui la Juve ha fatto vedere alcune delle migliori performance stagionali. Chissà che non serva proprio un po’ di Coppa per riprendere il filo di un discorso complicato, ma che potrebbe portare questa Juve lontano.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<