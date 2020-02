Juve senza registi, l’ultima volta contro la SPAL…

TORINO – Oggi la Juventus sarà impegnata al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal. Il campo degli emiliani si è rivelato pesante per i bianconeri, che negli ultimi due precedenti al Mazza hanno collezionato un solo punto. Oggi Sarri non potrà contare né su Miralem Pjanic né su Leonardo Bonucci. Il primo è alle prese con un problema fisico, mentre per il secondo è scattata la squalifica dopo la quinta ammonizione rimediata durante Juventus-Brescia. La Juventus che scenderà in campo oggi sarà dunque priva dei suoi due principali registi. Il lavoro in impostazione di Pjanic e Bonucci è fondamentale per gli equilibri dei bianconeri, che oggi affideranno tali compiti a Bentancur e a uno tra de Ligt e Chiellini. L’ultima volta che la Vecchia Signora ha dovuto fare a meno delle sue geometrie è arrivata la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese, ma gli altri precedenti non fanno ben sperare. La Juve di Allegri, che per la prima volta non vinse la Coppa Italia, cedette all’Atalanta proprio in assenza di ‘Leo’ e ‘Mire’. Ma è proprio l’ultimo precedente a Ferrara a scatenare le maggiori preoccupazioni. La Juventus scesa in campo al Mazza l’anno scorso perse 2-1 anche a causa della mancanza di Bonucci e Pjanic in cabina di regia.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<