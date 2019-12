Juve, senti Dani Olmo: “Ciclo alla Dinamo al termine, non so se ci sono già offerte”

TORINO- Intervistato da Jugones, Dani Olmo ha parlato del proprio futuro. Lo spagnolo, seguito anche dalla Juventus per l’estate, ha dichiarato: “L’ultima estate secondo me era il momento giusto per compiere il passo successivo, ma poi non se ne è fatto nulla. Sono comunque contento di essere rimasto, perchè ho disputato la Champions League. Ora però penso che il mio ciclo alla Dinamo sia finito e sono pronto per il grande salto. Voglio crescere ancora. Non so se sia già arrivata un’offerta, ma so che il club vuole realizzare una cessione importante”.