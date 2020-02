Juve, senti Abidal: “Con de Ligt in squadra il Barcellona sarebbe più forte…”

TORINO – Il segretario tecnico del Barcellona, Eric Abidal, è stato intervistato ai microfoni di Mundo Derportivo sulla situazione del Barcellona menzionando anche un giocatore bianconero, de Ligt: “De Ligt si trova in una grande squadra. Non so se stia facendo bene oppure no, sicuramente con lui in rosa saremmo una squadra più forte. È giusto però rispettare le scelte dei giocatori. De Jong dice che un giorno vestirà blaugrana? Lo spero per lui. Vediamo”. Su Messi: “Il suo futuro lo decide lui. Ha sempre sostenuto che il Barça per lui è tutto. Detto ciò si parla del migliore al mondo, un rinnovo con questo tipo di giocatore non è mai cosa semplice”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche altre clamorose novità di mercato. Confermato, addio in arrivo: Sarri lo ha fatto fuori e Paratici pensa già a due possibili sostituti! >>>VAI ALLA NOTIZIA