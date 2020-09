TORINO- Come riportato dal Corriere dello Sport, per giocarsi le sue carte in vista dell’Europeo, Stephan El Shaarawy sarebbe pronto a lasciare la Cina per fare ritorno in Europa. Sulle tracce dell’ex romanista ci sarebbe la Juventus, che aveva già pensato a lui nelle scorse sessioni di mercato. il reparto offensivo bianconero è al momento al completo, ma ne lcaso di qualche uscita (Douglas Costa?) non sarebbe da escludere un assalto al classe 1992.