Juve, ricordi l’ultima a Lione? Una gara da “grandissime giocate”

TORINO- Manca ormai poco al fischio d’inizio di Lione-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League per le due squadre. Bianconeri che tornano a giocare in casa dei francesei dopo l’ultimo precedente del 2016, quando ne uscirono vincitori grazie ad un gran gol di Cuadrado nel secondo tempo. Su tutti, però, spicca la prestazione di Gigi Buffon, capace di neutralizzare il rigore di Lacazette e di compiere almeno altri tre miracoli. “Grandissime giocate”, come anticipato dai social media juventini:

