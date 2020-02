Juve, occhio al campo di San Siro

TORINO – Uno stadio utilizzato per due giorni consecutivi e dunque un terreno di gioco messo a dura prova. Sarà questa la situazione del campo di stasera, dove dopo che ieri sera si sono affrontate Napoli e Inter, stasera scenderanno in campo Milan e Juventus. L’ultima volta che i bianconeri sono scesi in campo su un terreno di gioco già battuto il giorno precedente hanno perso Merih Demiral. Sia il difensore turco, sia Zaniolo, furono costretti ad abbandonare il campo per infortunio durante Roma-Juventus, giocata sul terreno dell’Olimpico che il giorno prima aveva ospitato il match casalingo della Lazio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<