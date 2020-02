Juve, occhi su Grimaldo

TORINO – La Juventus continua la ricerca di un’alternativa vera ad Alex Sandro. Il brasiliano al momento è l’unico terzino sinistro e mancino in rosa. In estate ci sarà bisogno di intervenire sul mercato per prendere almeno un altro laterale. Secondo quanto riferito da PortuGoal, i bianconeri avrebbero messo nel mirino lo spagnolo Alejandro Grimaldo, classe 1995 del Benfica. Il terzino sinistro di scuola Barcellona è uno dei giovani emergenti più promettenti d’Europa, e non è da escludere un assalto bianconero a giugno.

