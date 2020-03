Juve-Milan, si va verso la partita a porte chiuse

TORINO- Come svelato dal Capo della Comunicazione della Juventus Claudio Albanese, è in questo momento in corso di svolgimento una riunione tra Prefetto, Questore e Sindaco di Torino Appendino riguardo la possibilità di giocare la gara tra i bianconeri e il Milan di domani a porte chiuse. Si attendono novità nelle prossime ore, ma la sensazione è che si vada verso la decisione di disputare il match di Coppa Italia a porte chiuse.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<