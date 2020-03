Juve-Milan, rossoneri rientrati a Milano nella notte

TORINO – Dopo le conferenze stampa di rito, tutto sembrava pronto per Juventus-Milan, inizialmente in programma per stasera e valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. I rossoneri, che erano già a Torino, sono ripartiti per Milano dopo che la decisione del rinvio è stata resa pubblica. Secondo il Corriere dello Sport, Pioli e compagnia sarebbero ripartiti alle 22:40, sinceramente contrariati per il brusco cambio di programma.

