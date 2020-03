Juve-Milan, recupero impossibile da prevedere

TORINO – Dopo il rinvio dell’ultima giornata di Serie A, la Juventus era pronta a tornare in campo per la Coppa Italia. Ma i bianconeri dovranno aspettare ancora, perché ieri sera si è deciso di rinviare anche Juventus-Milan, inizialmente in programma per la serata di oggi. Al momento è davvero difficile ipotizzare una possibile data per il recupero del match, visto che la situazione legata all’emergenza Coronavirus è in continuo mutamento.

