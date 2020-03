Juve-Milan, match a porte aperte ma con restrizioni

TORINO- Ore decisive per capire la situazione tifosi riguardo la partita di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma mercoledì sera alle 20.45. Secondo quanto riportato da TMW, a meno di sorprese in arrivo da parte della Lega, il match si giocherà regolarmente a porte aperte, ma con alcune restrizioni. L’ingresso dovrebbe infatti essere vietato ai residenti in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e nelle province di Savona e Pesaro-Urbino.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<