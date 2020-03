Juventus-Milan a porte chiuse? In serata la decisione

TORINO – Nel caos Coronavirus che, tra le tante cose, ha sconvolto anche i calendari del calcio italiano, mercoledì è in programma il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Juventus e Milan dovrebbero scendere in campo all’Allianz Stadium, ma resta il dubbio sulla presenza del pubblico. La prima ipotesi, che consente l’accesso allo stadio dei soli residenti in Piemonte, è ancora la più accreditata, ma resta viva anche l’idea di giocare a porte chiuse. Sarà decisivo l’esito della riunione in Regione Piemonte, che stasera comunicherà quali saranno le modalità di svolgimento dell’evento.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<