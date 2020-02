Juve, manca l’apporto del centrocampo: solo 7 gol in stagione

TORINO- Nel lunch match della ventiduesima giornata la Juventus ha superato con un secco 3-0 la Fiorentina, blindando così il primo posto. Decisive le reti di Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt, in una partita in cui è mancato ancora una volta l’apporto sotto porta del centrocampo. Numeri negativi in questo caso per i bianconeri, al diciannovesimo posto in serie A per reti con questo reparto. Solo 7 le reti dall’inizio della stagione, distribuite nelle 3 di Pjanic, le 2 di Ramsey e quello di Bentancur contro la Roma in coppa Italia.