Juve, Luis Alberto l’ultima idea per il centrocampo

TORINO- La Juve lavora con attenzione sul mercato, in attesa di possibili occasioni per rinforzare il proprio centrocampo. In piedi lo scambio Emre Can-Paredes con il Psg, il club bianconero valuta allo stesso tempo altri profili per l’estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ultima idea porta a Luis Alberto, protagonista con la sua Lazio della vittoria in supercoppa proprio contro Ronaldo e compagni. Lo spagnolo sarebbe al momento in trattative con i biancocelesti per il rinnovo fino al 2024, ma le voci di mercato potrebbero convincerlo a cambiare aria. Su di lui anche l’interesse del Manchester United.