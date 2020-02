Juve, lo Stadium è una certezza: guadagnati 34 punti su 36 disponibili

TORINO- Con un 2-0 secco, la Juve riscatta il passo falso di Verona e batte il Brescia, portandosi al momento in solitaria in cima alla classifica in attesa di Lazio-Inter di questa sera. Gara mai in discussione, con gli ospiti che hanno creato pochi pericoli dalle parti di Szczesny. E lo Stadium, così, continua a confermarsi una certezza per gli uomini di Maurizio Sarri. Se la squadra ha balbettato in trasferta ultimamente, infatti, tra le mura amiche ha guadagnato ben 34 punti sui 36 disponibili, fermandosi solamente di fronte al Sassuolo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<