Juve, Llorente torna in pole

TORINO- Il 2020 della Juventus si è concluso con il ko all’Allianz Stadium contro la Fiorentina, che ha violato l’impianto dei campioni d’Italia con un secco 3-0. Un risultato che ha fatto capire alla dirigenza dei campioni d’Italia e ad Andrea Pirlo, di dover intervenire sul mercato a Gennaio per colmare le lacune presenti nella rosa. Tra queste c’è quella del vice-Morata che, attualmente, in caso di assenza viene rimpiazzato da Paulo Dybala, la cui forma non è però ottimale. Nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi, a partire da quello di Arkadiusz Milik. Il polacco è stato accostato alla Juve già in estate, salvo poi restare a Napoli, dove è però fuori rosa. Difficile vedere l’ex Ajax a Torino già nelle prossime settimane, mentre maggiori sono le possibilità di un suo trasferimento a parametro zero a Luglio. La punta, però, potrebbe arrivare proprio dalla squadra di Gattuso e si tratterebbe di un ritorno.

Si tratta di Fernando Llorente, alla Juve dal 2013 al 2015, ex compagno di Andrea Pirlo con cui ha vinto due scudetti, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Lo spagnolo, così come Milik, non rientra più nel progetto tecnico del club campano, che sta cercando un club a cui piazzarlo a Gennaio. Come riportato da Tuttosport, il centravanti di Pamplona piace per la sua conoscenza dello spogliatoio (che a sua volta lo stima), per il rapporto con l’attuale allenatore e per i costi non elevati di cartellino ed ingaggio, oltre al fatto che sarebbe consapevole del ruolo di riserva che andrebbe a coprire a Torino. Il suo ritorno, però, potrebbe slittare a fine mese, dopo la finale di Supercoppa Italiana con il Napoli, che vorrebbe evitare di ritrovarselo contro.